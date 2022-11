Nyt Jorn-maleri opdaget ved et tilfælde

I 50 år har et maleri af Asger Jorn hængt på museet i Silkeborg, uden at folkene på museet har kendt til det.

Igennem alle årene er gæster og ansatte på museet gået forbi det dagligt uden at ænse det.

Maleriet måler 21,5 x 28 cm og gengiver en bondegård fra Silkeborgegnen. At ingen har set det skyldes, at det er malet på bagsiden af et andet maleri i udstillingen. Først da dét maleri for nylig skulle til konservator, blev det afsløret, hvad der gemte sig på bagsiden.

- Vi afleverede billedet til konservatoren, som så ringede tilbage og spurgte, om vi var klar over, at vi havde indleveret ikke bare et, men to malerier, fortæller direktør på Museum Jorn, Jacob Thage, til TV2 ØSTJYLLAND.

- En sensation

Han troede ikke selv på det, lige da han hørte nyheden fra konservatoren, men den var god nok.

- En million gæster har jo set forsiden af maleriet, men de har ikke vidst, at der også var et maleri på bagsiden. Jeg har selv gået forbi det et utal af gange uden at ane det, siger Jacob Thage, der betegner opdagelsen som en sensation.