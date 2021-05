Nyanlagt vej giver problemer: - Der er fuldstændigt blankt af vand

Han mener, at der er tre dele af anlægget, der skal fungere. Vejen, afløbene, og bedene i siden af vejen.

- Vi plejer at vente omkring et halvt år på at komme et slidlag på kørebanen. Det er en driftsmæssig betragtning, som giver den længst mulig levetid for vejen. Det der bekymrer os men hensyn til vejen, forventer vi at få løst, når slidlaget kommer på.

- Regn bedene ser ikke ud til at fungere, som de burde. Afløbene ser heller ikke ud til at fungere, som de burde. Det skal vi have entreprenøren til at gøre rede for, siger Ole Rasmussen.