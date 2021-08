Ny udvikling i sag om grødeskæring: Miljøminister trækkes nu ind i grødesag

Grotesk at klandre politikere for at handle

Han er netop tirsdag ude for ved selvsyn at inspicere vandstanden i Gudenåen ved Silkeborg, og han beskriver indigneret, hvor frustreret han er over, at der igen og igen bliver talt om høj vandstand som følge af, at grøden vokser for vildt.

- Jeg synes, det er grotesk, at man nu skal klandre lokale politikere for at handle ulovligt. Det er store grødeskove i åen, som man nærmest skal skære sig igennem, hvis man færdes på åen.

Han afkræver derfor nu ministeren svar på, om hun vil bekræfte kommunens ansvar for at handle, hvis der er risiko for oversvømmelser, samt hvorvidt det er korrekt, at kommunen faktisk, med loven i ryggen, kan give en sådan tilladelse i særlige tilfælde.