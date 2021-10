Ny meningsmåling: Folk er splittede – Er det en god eller dårlig idé med vækst?

- Der ligger jeg mig fladt ned som en del af byrådet. Der har vi ikke været gode nok. Vi har en forpligtelse, når vi planlægger vækst om at kigge på det borgernære – daginstitutioner, skoler og så videre - om der er tilstrækkelig kapacitet i forhold til det pres, der kommer. Vi skal hele tiden være på forkant fremover, siger Helle Gade.

Også borgmester, Steen Vindum, erkender, at de har været for langsomme tidligere.

- Vi bør ikke blive overrasket over, at når der kommer tilflyttere, så skal vi følge med. Vi har været for langsomme før, men vi er kommet efter det.

Samtidig pointerer begge borgmesterkandidater, at målet ikke er at få 10.000 tilflyttere til Silkeborg by, men i stedet til kommunens oplandsbyer.

- Vi skal se, om vi geografisk kan udbrede tilvæksten til Silkeborg Kommune. Der er fantastisk natur og lokalsamfund i hele vores kommune – og det skal vi understøtte. Det er her, vi skal tiltrække nye borgere, samtidig med at vi sørger for, at velfærden selvfølgelig følger med her, siger Helle Gade.

- Men det er vigtigt, at vi fortsat vækster i kommunen. Det er der behov for, for det gør, at vi er en attraktiv kommune, som har råd til velfærden.