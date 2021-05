Ny fiktionsserie på TV2 ØSTJYLLAND: Dramatisk ungdomsserie har lokale unge i hovedrollerne

Dykker efter svar

I "Nylon" møder vi hovedpersonen Nova et år efter storebrorens død. Her kæmper hendes veninder for igen at få hende til at leve ungdomslivet, feste, hænge ud og hygge sig. Men Nova vil helst bare dykke.

Før sin død var hendes storebror meget optaget af at dykke i Almind Sø, hvor han søgte efter en forsvunden nazi-skat. Den har Nova nu sat sig for at finde.

Måske kan hun ved at finde skatten, få svar på sine mange spørgsmål: Hvordan kunne hendes bror drukne, når han var så god til at dykke og svømme? Var der ingen, der så ham falde i? Og hvad skete der til den fest?