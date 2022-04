Ny aftale sikrer rent drikkevand

I ti år kan han årligt se frem til at få 5.000 kroner i kompensation per hektar for de i alt otte hektar, som han ikke længere må sprøjte.

Hvinningdal Vandværk ved Silkeborg har succes med at lave frivillige aftaler med områdets landmænd.



God dialog er alfa omega

- 70 procent af vores vand kommer fra det område, så vi har rigtig stor interesse i at sikre, at den ressource af grundvand, vi har derude, er bedst muligt beskyttet, siger Jens Bastrup, der er direktør i Silkeborg Forsyning.

- Det er jo alfa omega med den gode dialog med lodsejeren, som vi har set her, og at vi bygger videre på den, og forhåbentlig hvis det bliver tilfældet at der er behovet for det fremover, at vi kan indgå lignende aftaler, siger direktøren.