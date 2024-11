Jonas har været fan hele sit liv: Nu ved han ikke længere, hvor han står

Før salget kan gå igennem, skal det godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Lørdag sagde direktør i Silkeborg IF, Kent Madsen, til TV Midtvest, at der på nuværende tidspunkt tegner sig et billede af, at der er et flertal for at afhænde aktiemajoriteten til det amerikanske selskab.

- Jeg tror bare, vi synes, at det hele er så godt og rart, og det er ærgerligt at sætte det over styr. Vi har brystet os af vores uskyld, og vi har været glade for at være på lokale hænder, siger Jonas Ahlgreen.

Han er ked af, at klubben nu ser ud til at blive solgt til udenlandske ejere.

For få dage siden blev det meldt ud, at fodboldklubben Silkeborg IF formentlig vil blive solgt til det amerikanske selskab Trivela Group.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt troet, at der var noget at gøre. Så snart nyheden kom ud om, at klubben vil blive solgt, har jeg tænkt, at det var det. I og med at de foreslog det for bestyrelsen, har jeg ikke været i tvivl om, at det var clearet på forhånd, siger han.

Silkeborg IF's administrerende direktør, Kent Madsen, har til TV Midtvest sagt, at der ikke nogen i lokalsamfundet, som har været villige til at bidrage med en tilstrækkelig stor pose penge til at erhverve sig klubben.

Jonas Ahlgreen kan derfor også godt sætte sig ind i, hvorfor direktøren har valgt at sælge til udlandet.

- Selvfølgelig skal man kunne se det fra begge sider. Jeg synes ikke, at Kent Madsen er en skurk, og han lagde også en masse penge i klubben, da den var nødlidende, siger han.

- Jeg er bare ærgerlig over, at han ikke ønsker at være hovedaktionær længere, når nu det er gået godt i en lang årrække med ham i spidsen.

Svært at finde sine følelser

Jonas Ahlgreen er endnu ikke klar over, hvordan hans fremtidige forhold til fodboldklubben vil se ud.

- Jeg synes, det er svært at finde mine følelser i det. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken i forhold til, hvordan mit fremtidige engagement i klubben til se ud. Jeg kan ikke vurdere det endnu, siger han.

- Det er let at sige, at det ikke er det samme, når der er nye ejere. Men der er det aber dabei, at man har brugt hele sit liv på at følge den her klub, så det er ret svært bare at sige stop fra den ene dag til den anden, og så finder jeg da bare noget at bruge mine søndage på.

Han kommer til at være til stede på lægterne, når Silkeborg mandag aften går på banen mod FC Midtjylland i Herning.

- Det er der flere årsager til. Det er jo også et statement at møde op. Jeg synes, det vil se stærkt ud, hvis silkeborgensere fylder udebaneafsnittet i Herning, og siger, at vi er her og vil gerne klubben, fordi der er den lokale forankring, og der er den form for ejerskab, der har været indtil nu, siger han.

Både Kent Madsen og direktør for Trivela Group, Benjamin Boycott, har adresseret de skeptiske Silkeborg-tilhængere. Fra begge sider har det lydt, at der ikke er noget i den daglige drift af klubben, der kommer til at ændre sig, hvis det amerikanske selskab - som meget tyder på - gør sit indtog i ejerkredsen.

Herunder kan du høre, hvad fodboldekspert og mangeårig Silkeborg IF-mand, Morten Bruun, siger om det forestående salg: