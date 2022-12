Nu skal de spare milliarder: - Det er temmelig mange penge

Regeringen vil dog i samme omgang spare tre milliarder kroner ved manøvren. Det svarer til en fjerdedel af områdets samlede budget.

- Lige nu bekymrer det mig. Det er jo temmelig mange penge, og jeg er spændt på at se de reelle konsekvenser. Opgaverne forsvinder jo ikke, siger Dorthe Jensen.

- For mange skøre regler

Mens jobcentrene i løbet af 2022 har været under beskydning for kritisabel sagsbehandling, har Anders Winnerskjold (S) været en tro forsvarer for området. Samtidig ser han dog behov for fornyelse.

- Jeg synes, at med det, de fremlægger nu, anerkender de også, at der er behov for en aktiv beskæftigelsesindsats. Jeg synes også godt, at man kan reformere området. Der er for mange skøre regler og proceskrav, som partierne selv har lavet på Christiansborg, siger Anders Winnerskjold, der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Kan kommunerne lave et lige så godt stykke arbejde for tre milliarder mindre?

- Hvis de vil tage tre milliarder fra området, skal de fjerne opgaver som administration, proceskrav og den slags, der svarer til det, siger Anders Winnerskjold.