Nu kan du købe fyrværkeri

Når året nærmer sig sin slutning, melder nytårskrudtet sin ankomst.

Fra i dag af, den 15. december, og frem til den 31. december, er det muligt at købe fyrværkeri.

Fyrværkerientusiaster må dog væbne sig med tålmodighed og lade raketter, batterier og heksehyl vente lidt. Det er nemlig først tilladt at fyre det af fra den 27. december.

Spreder indkøbene ud

I Silkeborg er den lokale fyrværkeriforhandler, Silkeborg Fireworks, mere end klar til at lange krudt hen over disken.

De åbner både for salget online - og i salgsteltet i Silkeborg i dag kl. 12. Sidstnævnte er en læring fra sidste års nytårssalg i coronaens tegn:

- Der er jo ikke så meget, der har ændret sig på corona-fronten fra sidste år, og derfor åbner vi også i år for det fysiske salg tidligere, så folk har mulighed for at sprede sig ud over hele perioden i stedet for at stå som sild i en tønde de sidste dage, som de gjorde i vores telt før corona, siger Jannik Christiansen, der er sælger hos Silkeborg Fireworks.