I starten stod det hele bare i papkasser: - Nu er det blevet hot

81-årige Inga Madsen kan fejre et usædvanligt jubilæum. I fire årtier har hun været med til at sælge brugte ting for at kunne hjælpe andre. - Jeg er rigtig glad for at kunne hjælpe. Det har beriget mit liv. Man kan sige, at det gået i blodet på mig, siger en glad Inga Madsen. Hun startede i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik på Nygade i Silkeborg i 1984, og i løbet af de mange år har hun oplevet en stor ændring, når det handler om, hvordan man sælger brugte ting - primært tøj. I dag ligner butikken i Silkeborg det, man nok vil kalde en helt 'almindelig' butik. Noget anderledes så det ud, da Inga Madsen startede for 40 år siden. - Dengang stod der bare grå papkasser på gulvet, så kunderne kunne gå rundt og rode i dem, mindes Inga Madsen.

En glad Inga Madsen blev fejret på dagen for hendes 40-års jubilæum af kunder og kollegaer.

Folk sneg sig ind i butikken Gennem årene har hun også oplevet en stor ændring i vores holdning til genbrug. Hun fortæller, at genbrug dengang var noget, man nærmest skammede sig over, og at kunderne næsten sneg sig ind i butikken. I dag oplever hun det modsatte - genbrug er blevet moderne. - Mange synes, det er dejligt at donere, og at vi kan få penge ud af deres brugte ting. De går meget op i, at vi kan sælge deres pæne kjole til en god pris, fortæller Inga Madsen. Hos Folkekirkens Nødhjælp er de meget taknemmelige over, at hun har været frivillig i så mange år. - Hun betyder rigtig meget for Folkekirkens Nødhjælp, og hun betyder rigtig meget for butikken. Faktisk kan man sige, at hun er butikken, siger Susanne Boline Rønning, der er konsulent for genbrug i Folkekirkens Nødhjælp. Inga Madsen har i 25 år været butikschef i butikken på gågaden i Silkeborg, og hun er kendt for sit gode humør. - De konflikter, man ser andre steder, når der samles mange frivillige, dem ser man bare ikke her, fortæller Susanne Boline Rønning. Da Inga Madsen startede i 1984, havde hun ikke drømt om, at hun stadigvæk skulle være her så mange år senere. - I starten synes jeg bare, det kunne være sjovt, men da jeg så, hvor meget det kunne hjælpe, så blev jeg, fortæller jubilaren.

Butikken har mange trofaste kunder, som er taknemlige for Ingas arbejde.

Ingen planer om at stoppe Butikken i Silkeborg havde sidste år et overskud på over 200.000 kroner, som kunne bruges til nødhjælp. Samlet kunne Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker sende 23 millioner kroner til nødhjælp i 19 lande rund verden. - Når jeg ser dagens omsætning i butikken, og jeg ved, hvor meget man kan få for de penge i nogle af de 19 lande, så synes jeg, det er helt fantastisk, siger Inga Madsen Marlene Aksholm er en af de faste kunder her i Silkeborg, og hun er imponeret over, at Inga Madsen har brugt så meget af sit liv som frivillig. - Jeg er storforbruger af genbrugsbutikker og går virkeligt ind for det – så jeg synes, det er fedt, at der er en, der har været her så lang tid. Hatten af for det, siger Marlene Aksholm. Inga Madsen arbejder i øjeblikket cirka 10 timer om ugen i butikken og har umiddelbart ingen planer om at stoppe. - Jeg har glædet mig hver eneste dag, og jeg tænker ikke at stoppe, men man ved jo aldrig, hvad der kan ske, siger den 81 årige Inga Madsen