Nu er den foruroligende kælling igen en ælling

Provo-kunsteren Ibi Pippi skamferede tilbage i april det ikoniske Asger Jorn-maleri Den foruroligende Ælling, der hænger på Museum Jorn i Silkeborg.

Siden hærværket har diagnoserne for maleriet været skiftende, men en restaurering viste sig at være mulig.

Den er færdig, og maleriet vender fredag klokken 14 geninstalleret på væggen på Museum Jorn.

- Asger Jorns Den foruroligende ælling er et hovedværk i dansk kunst, som er kendt og elsket af både børn og voksne. I vores formidling af den moderne kunsts mange mekanismer er maleriet uundværligt i samlingen. På museet er vi meget glade for at kunne vise det for vores publikum igen, siger museumsdirektør Jacob Thage i en pressemeddelelse.