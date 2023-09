Natur og naboer vandt: Glæde over kæp i hjulet på stort byggeprojekt

Skal der bygges nye boliger, eller skal vi her i Silkeborg - "Danmarks outdoor-hovedstad" - prioritere at bevare skoven, som den er? Nogenlunde sådan lød ét af de spørgsmål, som byrådet i Silkeborg tirsdag aften skulle tage stilling til. I et skovområde ved Bragesvej havde en lokal bygherre drømt om at få dispensation til at opføre tre 17 etager høje etageboliger. Dispensationen gik på at overtræde skovbyggelinjen. Det projekt har nogle af de nærmeste naboer kæmpet for at få bremset, for de bryder sig ikke om udsigten til at miste, ja, udsigten til naturen.

Det er en katastrofe, at en by som Silkeborg overhovedet kan få tanken om at rydde en skov Niels-Jørgen Jensen, beboer, Bragesvej

- Skoven bliver brugt som rekreativt område, hvor folk både løber og går ture med hunden. Derudover bidrager skoven til området med et fantastisk dyreliv, sagde Poul Madsen inden aftenens byrådsmøde, mens Jens-Jørgen Nielsen bemærkede, at det helt generelt at komme hjem til et område med fred og ro. - Jeg synes, det er en katastrofe, at en by som Silkeborg overhovedet kan få tanken om at rydde en skov, der er så rig på biodiversitet, sagde Niels-Jørgen Jensen med henvisning til brandingen som landets outdoor-hovedstad nummer ét.