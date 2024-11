Nabostrid om fældede træer ender med fængselsdom

Til TV Midtvest siger Jens Kjærbøl, at han mener, at han er blevet udsat for uretfærdighed i retten.

Midtjyllands Avis skriver, at Jens Kjærbøl ved Retten i Viborg er blevet dømt for at have lavet hærværk på sine naboers hæk og træer samt for vold mod sin nabo.

- Jeg havde brugt mange timer på at skrive tre forsvarstaler, og jeg havde set frem til, at jeg kunne komme til at oplæse mine forsvarstaler i retten. Og så bliver jeg blokeret med, at der kun er afsat tre minutter til, at jeg kan komme med et forsvar mod de meget alvorlige anklager, der var rettet imod mig, siger han.

Derfor mener han ikke, at han har fået en ordentlig behandling i retssystemet.

- Jeg synes ikke, at man kan kalde det for et retssystem. Det er det stik modsatte, siger han.

Han vil ikke anke dommen, da han ikke forventer, at det vil ændre på resultatet.

- Jeg har ingen tiltro til, at der er så meget ret i retssystemet, at jeg får noget som helst ud af at det, siger han.

Mon det stopper nu?

Hos den forurettede part, ægteparret Claus og Michael Anesen, er der lettelse at spore ovenpå domsfældelsen.

- Vi er meget lettede over, at der er faldet en dom og kommet en afgørelse. Men vi går ikke og ønsker, at andre skal dømmes for noget, siger Claus Anesen.

Første gang, Jens Kjærbøl begik hærværk hos parret, var i 2022, og historikken gør, at de ikke helt tør tro på, at striden stopper nu.

- Vi håber på det, men jeg ved ikke, om vi tror på det. Det har vi håbet mange gange, men det er, som om, at et afslag kun gør ham stærkere. Så måske er det naivt at tro, at det stopper her, men vi forsøger at glæde os over det, siger Claus Anesen.