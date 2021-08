Nabokommuner er kritiske overfor Silkeborg i grødesag

- Vi er jo nødt til at følge lovgivningen, og regulativet siger, at vi må lave én grødeskæring om året med mulighed for en ekstraordinær. Det følger vi, og i og med at Silkeborg nu har tænkt sig at afvige fra det, så stiller det Viborg Kommune i en rigtig dårlig situation, siger Stine Damborg Huse til TV2 ØSTJYLLAND.



Hun så helst, at kommunerne stod sammen om at få det gjort lovligt at skære grøde to gange om året, og det er en løsning Ole Methmann i Langå sagtens kan tilslutte sig.

- Jeg synes, det lyder som en pragmatisk løsning, siger han.

Er uenig i koblingen

I Silkeborg køber Susanne Jacobsen, medlem af Klima- og Miljøudvalget for Venstre, ikke påstanden om, at ekstra grødeskæring vil skabe forhøjet vandstand i andre kommuner langs Gudenåen.

- Det kommer ikke til at påvirke Viborg Kommune, der kommer jo ikke mere vand i åen, fordi vi vedligeholder og skærer grøde, så vandføringsevnen bliver i orden. Det kommer måske bare på lidt en anden måde, siger Susanne Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND.