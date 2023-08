Når prestigen er truet: - Nogle vil altid brokke sig

Pointen med besparelserne er at undgå, at der sker skade i behandling eller reduceres i mængden.

- Her er der udelukkende serviceforringelser, og det består i, at der er nogle patienter og personale, der får længere at køre, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi SDU.

Vreden ulmer igen-igen i Silkeborg. Regionen varsler besparelser, og nok engang er Silkeborg Sygehus at finde i regionens sparekatalog, som vil lave det om til et såkaldt frihospital med dagsfunktioner.

- Det er klart, det er behageligt for patienter at have tæt til behandlingsstedet, men i dagens sundhedsvæsen må man ind imellem køre til det, siger Jes Søgaard.



Ser du en tendens til, at når de mange diskussioner om lokale sygehuse opstår, at der kan opstå en sognerådspolitik?

- Ja. Der var en grund til, at vi i nedlagde sognerådene i 1970. Indimellem bliver det for småt. Der er prestige og arbejdspladser i at have et sygehus, så nogle vil altid brokke sig, men det er rent brok, siger Jes Søgaard.

Regionens guldæg

Silkeborggenserne er omgivet af store sygehuse i resten af regionen, som giver en transporttid på højst 30 minutter.

Alligevel er der lokalt ingen enighed med sundhedsøkonomen at spore.

- Jeg vil påstå, at Silkeborg Regionshospital er et guldæg for hele regionen. Afstande er relativt for os, der kan køre bil, men vi har også en masse ældre borgere, der ikke kan og bliver meget bekymrede, hvis de lige pludselig ender på et sygehus, siger Poul Berggren, der er formand for Foreningen støt Silkeborg Sygehus.