Mystik om stor aktion: Tungt bevæbnet politi massivt til stede

Politiet er i øjeblikket massivt til stede på Lupinvej i Silkeborg i forbindelse med en anholdelsesaktion. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Her oplyser man, at man ønsker at komme i kontakt med en person i en beboelsesejendom, men at man på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til sagen.

- Det er en enkelt beboer i en ejendom på Lupinvej, som vi ønsker at komme i kontakt med. Vi ankom lidt før klokken 14 og er stadig i gang derude, siger kommunikationsmedarbejder Emil Enemark Sørensen ved Midt- og Vestjyllands Politi.