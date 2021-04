Museum er mere end klar: Åbner kl. 00.01

På Museum Jorn vil de ikke vente et minut længere end højest nødvendigt med at genåbne.

Derfor slår de dørene op onsdag klokken 00.01. Og det til en helt ny udstilling - MIRÓ & JORN.

- Vi ved, at rigtig mange brænder for at se udstillingen, så det vil vi gerne imødekomme. Vi vil gerne åbne så tidligt som muligt, for der er jo også historie over det her. Det er en exceptionel situation, hvor vi ikke har haft åbent i månedsvis samtidig med, at vi har en af vores største udstillingen stående, siger museumsdirektør Jacob Thage, der er spændt på hvor mange natteravne, der dukker op.

- Vi har reklameret for udstillingen i månedsvis, og mange er spændte på at se den. Vi ved dog ikke hvor mange, der kommer, men der har da været lidt interesse.