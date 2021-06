Moselig genopstår efter 69 år i glasmontre

Først sidst i 1980´erne dukkede de sidste dele af Tollundmandens krop op. Minus en storetå. I 2016 fik museet dog et opkald fra en kvinde, som fortalte, at hun havde tåen. Kvindens far havde arbejdet som konservator på Nationalmuseet og da hun ryddede op i hans dødsbo dukkede tåen op.