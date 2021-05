Mirakel i dyrepark

- Det giver en vis faglig stolthed. Specielt fordi det er så sjældent, at europæiske bævere yngler i fangenskab, fortæller Morten Vissing, zoolog i AQUA Akvarium & Dyrepark, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at det formentlig er første gang, det er lykkedes en dansk dyrepark at få bævere til at yngle, og i Europa er kun sket en håndfuld gange før.