Mikkel har brugt 6.500 timer på ukendt fodboldklub

Hvis du ikke lige kender klubben, så giver det god mening. For selvom Mikkel Enemark har ført dem til 237 ligatitler over 333 sæsoner, så er klubben i virkeligheden kun i den 6. bedste engelske række.

Mikkel Enemark fra Them har viet en stor del af sin fritid til at styre den engelske fodboldklub Dartford i computerspillet Football Manager.

Da han rundede de 333 sæsoner, var det samtidig en uofficiel rekord for flest sæsoner med én klub i Football Manager.

- Jeg har ikke forsøgt at jagte rekorden. Jeg går faktisk ikke så meget op i det, jeg spiller det bare for at slappe af, ligesom andre måske spiller Candy Crush eller Hay Day, fortæller Mikkel Enemark.

Som at være i et forhold

Mikkel Enemarks uofficielle rekord er siden blevet slået af en polsk mand. Men han kan måske tage den tilbage i fremtiden.

Mikkel Enemark har i hvert fald ingen planer om at skulle spille med en anden klub.

- Jeg har prøvet et par gange at starte forfra, men det er ikke nemt. Det er ligesom at have været i et forhold i mange år, og så skulle lære en ny at kende. Det orker jeg ikke, fortæller han med et grin.