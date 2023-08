Mikkel frygter usikker fremtid for sit bosted

- Christiansborgs opgave er at se på, om det er rimeligt, at en kommune kan tvangsovertage et specialiseret, regionalt tilbud, som faktisk fungerer, og hvor både medarbejdere, beboere og pårørende er tilfredse, siger Jacob Klærke (SF), der er formand for regionens psykiatri- og socialudvalg.

Én af de beboere, som er rigtig glad for at bo der, er Mikkel Hylleberg Eriksen. Han har boet på bostedet i 16 år, og han frygter en usikker fremtid.

- Det gør naturligvis indtryk, og som jeg har sagt tidligere, har vi også en interesse i, at den her proces skal foregå hurtigt og effektivt, så vi kan få minimeret den usikkerhed, der er, og det er det, vi bestræber os på, siger han.

Og på trods af indtryk er det kommunens udgangspunkt, at man fortsat undersøger, hvad det vil sige at overtage stedet.

Mads Frandsen er ikke overrasket over, at regionen gerne vil have loven kigget efter i sømmene.

- Jeg forstår i den forstand også godt, at de gør deres for at kunne beholde stedet. Men vi er også inden for lovens rammer og vi har mulighed for at byde ind, og det er det, vi kigger på, siger Mads Frandsen.

Havde købt nabogrund

Regionen var kommet så langt som at bruge tre millioner kroner på at købe nabogrunden og rive ned for at kunne udvide til de autistiske borgere, som står på venteliste til botilbuddet i dag, men det er sat i bero.

- Vi kan se, at der er rigtig stor søgning, og mange der står på venteliste og gerne vil have en bolig, siger han.