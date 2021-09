Mathinus' kanin fundet død: Skudt i hovedet

- Jeg bliver rigtig vred og tænker, hvad er det for nogle mennesker, der kan finde på sådan noget? Hvorfor tænker man, at man skal skyde en fremmede kanin i hovedet fremfor at fremlyse den? Vi bor i en lille by, hvor det er så nemt at finde ud af, hvem der mangler en kanin. Jeg er rystet, siger Freya Laursen.

Gerningsmanden er ikke fundet

Og Bølle var ikke bare hvilken som helst kanin. Freyas 11-årige søn, Mathinus, fik Bølle i sommerferien. Siden har kaninen stået i Freyas venindes have, hvor Mathinus har besøgt Bølle dagligt for at fodre og lege med ham.

- Kaninen betød rigtig meget for ham. Han går meget op i dyr, det er, hvor hans hjerte er. Han er typen, der kommer hjem med en fugl, hvis den er kommet til skade, siger Freya Laursen.