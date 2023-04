Masser af røg og lugt: Stor brand hærger lagerhal

- Vi havde umiddelbart to primære formål, da vi kom. At det ikke breder sig, til det, der ellers er i hallen, og sikre at det ikke spreder sig til nogle maskiner, som står herinde. Så det har været værdiredning, siger Lasse Clemensen og konstaterer, at begge dele er lykkedes.

- Det var gået igennem taget, og da vi kommer herud, kan vi konstatere, at det brænder i en hal på 2000 kvadratmeter, fortæller han til TV2 Østjylland.

Masser af røg

Tidligt fredag morgen er indsatslederen og hans hold stadig på stedet, hvor virksomheden selv er begyndt at køre ting ud af hallen med gummiged for at tømme den.

- Vi pøser masser af vand på samtidig. Der er heldigvis en lille sø bag ved virksomheden, som vi kan tage vand fra, så vi ikke tager drikkevand, fortæller indsatslederen.

Midtjysk Brand & Redning har i den forbindelse hjælp af en ny robot fra Østjyllands Brandvæsen, som sørger for, at der kan blive smidt masser af vand på den ulmende ild i efterslukningen, uden brandfolkene skal stå i røgen.

Her til morgen vil borgere i området angiveligt kunne både se og lugte røg, og indsatslederen forventer, at indsatsen kommer til at være nogle timer endnu, før brandbilerne kan returnere til stationen.