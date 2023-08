Margit anede ikke, at hendes hus havde særlig status - nu kan hun ikke sælge det

I 17 år har Margit Pedersen boet i en bevaringsværdig bygning. Det er der bare ingen, der har fortalt hende, og derfor kom det som en overraskelse, da Silkeborg Kommune i forbindelse med salg af huset kunne fortælle hende, at det var tilfældet. - Det vidste jeg ikke, at det var. Jeg har jo bare passet på huset, så længe jeg har boet her og været glad for at bo her, siger 80-årige Margit Pedersen. Bindingsværkshuset, der ligger i Them og er fra 1747, trængte efterhånden til en mere bekostelig renovering, og det ville banken ikke hjælpe Margit Pedersen med. Derfor fandt hun en køber, der ville overtage huset med henblik på nedrivning.

Da der blev ansøgt om tilladelse til nedrivning, sprang bevaringsspøgelset ud af forvaltningen. På grund af husets bevaringsværdi må det nemlig ikke rives ned, og derfor er hushandlen sat i bero. Det har efterladt Margit Pedersen i knibe, for hun var fraflyttet til et andet hus, og derfor hænger hun nu på regningen for to bopæle – og det første kan hun ikke bo i. - Jeg kan jo ikke blive ved med at betale begge steder, og jeg kan ikke flytte tilbage. Ikke sådan som det ser ud nu, siger hun med henblik på det gamle hus’ tilstand efter nu at have stået tomt i længere tid.

- Min mor er låst Alex Pedersen forstår ikke, at Silkeborg Kommune ikke langt tidligere har gjort hans mor bekendt med den særlige status for hendes hus. - Jeg synes, det er rigtig træls og trist, at man bliver fanget på den måde på bagkant, siger sønnen og tilføjer. - Kommunen kan ikke forlange, at det er borgerne, der skal forvalte kommunens kulturarv og stilles til ansvar for, at kommunen ikke er kommet ud med beskeden tidsnok. Hvad der skal ske nu, er uvist. En ny lokalplan kan måske på sigt hjælpe Margit Pedersen. - Min mor er låst, indtil man har lavet en ny lokalplan. Før kan hun ikke søge om, at kommunen eventuelt skal opkøbe ejendommen, siger Alex Pedersen. Flere kommuner registrerer I Randers, Aarhus og Horsens opdaterer kommunerne jævnligt et kort med, hvilke bygninger der er bevaringsværdige. I Syddjurs har man en gammel registrering, der ikke er opdateret, mens man i hverken Odder, Norddjurs, Skanderborg, eller altså Silkeborg har en samlet oversigt. Det får bevaringsforeningen i Silkeborg til at kalde på politisk handling. - Selvfølgelig koster det penge at bevare vores kulturmiljø, men vi synes jo, det er vigtigt, for det betyder noget for vores velvære, at vi kender vores fortid, at vi kender vores historie. Derfor er det vigtigt, at vi får miljøvurderet eller vurderet for bevaringsværdi i hele kommunen, siger Ejgil Prinds, formand for bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune.

Martin Jakobsen (K), formand for plan- og vejudvalget, ser gerne, at der spyttes kommunale penge i et ordentligt overblik over, hvilket ejendomme i kommune, der er bevaringsværdige.