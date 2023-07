Mand fundet død efter brand: Politiet har endnu ikke underrettet pårørende

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser onsdag aften, at den afdøde mand er blevet identificeret, men at det endnu ikke er lykkedes at underrette en pårørende. Politiet kan derfor ikke dele oplysninger om manden. Politiet har afsluttet arbejdet på stedet for i dag, men genoptager arbejdet med sagen torsdag. Brand- og dødsårsag kendes endnu ikke.