Makeup-spejl starter brand: - Samme effekt som en lup

Brandvæsnet rykkede torsdag ud til en brand startet af et spejl.

Det bekræfter Midtjysk Brand & Redning.

Det var melding om brand i et hus i Gjern, der fik brandvæsnet til at rykke ud. Ifølge Rasmus Jensen fra vagtcentralen i Midtjysk Brand & Redning var det et makeup-spejl, der havde antændt branden.

Spejlet havde stået ved et vindue, og den skarpe vintersol var blevet spejlet og varmet så meget, at der var opstået ild i vindueskarmen og i et gardin.

- Der var allerede påbegyndt slukning, da vi kom derud, så vi skulle bare gøre det sidste, siger Rasmus Jensen.

- Sådan en brand er ikke noget, vi ser tit. Men et spejl kan have samme effekt som en lup og koncentrere solens stråler, så der kan gå ild i noget.

Slukningen var hurtigt overstået, og der er ikke meldinger om yderligere skader.