Mænd lagt ned på gaden: Sigtet for slagsmål

Natten til søndag var to mænd involveret i et slagsmål på Hopstrupgade i Silkeborg. Midt- og Vestjyllands Politi fik en anmeldelse om balladen klokken 00.37 og måtte kortvarigt anholde to mænd på gaden.

De blev løsladt igen, men er sigtet for at indlede slagsmål og dermed bryde ordensbekendtgørelsen. Det fortæller vagtchef Jens Claumarch.