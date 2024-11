Mænd er nu kommet i undertal på uddannelse til mandsdomineret branche

- Det kan godt være, at jeg har promoveret faget for kvinder, men det betyder ikke, at I skal stoppe med at melde jer til, siger Rikke Thier i et opråb til unge mænd på sin TikTok-profil ”hende _der_autolakereren”.

Det er, hvad der står på klasselisten for andet grundforløb på landets eneste autolakereruddannelse i Silkeborg til januar. Og det betyder, at der er en klar overvægt af kvindelige elever på uddannelsen til en branche, der ellers er domineret af mænd.

Hun er faglærer i autolakering på College360 i Silkeborg og har gennem flere år lavet videoer på sociale medier om sit fag netop for at tiltrække flere kvinder. Og nu kan skolen så høste frugten af hendes arbejde.

- Jeg tror da, min TikTok har en stor del af æren i, at de unge kvinder nu kan spejle sig i, at der er en kvinde, der kan gøre det her, og de hviler måske lidt mere i at vide, at det er et kendt ansigt, de kommer til, når de starter på skolen, siger Rikke Thier til TV Midtvest.

Baner vejen

For Sofie Jakobsen, der allerede er startet på uddannelsen, har det i hvert fald stor værdi at have en anden kvinde som rollemodel. Hun er lærling hos Byens Bilpleje i Herning, og her er hun eneste kvinde på værkstedet.

- Når man er kvinde i et fag, som primært er præget af mænd, er det enormt vigtigt, at man har sådan en som Rikke til at bane vejen for en, siger hun og tilføjer:

- Jeg tror, der er mange kvinder, som føler sig inspireret af det, som Rikke lægger ud.