Målet var 1000 kroner, men det er stukket helt af

Der bliver produceret perleplader i vildskab i Kjellerup.

Det er 8-årige Merle, der i august fik idéen om at sælge perleplader for på den måde at samle penge ind til kampen mod kræft.

- Vi så Knæk Cancer sidste år, og Merle er meget omsorgsfuld og vil gerne hjælpe folk. Derfor ville hun gerne samle penge ind i år. Jeg spurgte hende, hvordan hun ville hjælpe, og Merle er mega kreativ, så hun foreslog selv at lave perleplader, fortæller hendes mor Pia Abrahamsen.

Et familieprojekt

I første omgang satte de sig et mål om at lave og sælge perleplader for 1000 kroner, så opjusterede de til 5000 kroner, og nu har Merle og familien solgt perleplader for over 25.000 kroner.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange det er blevet til, men det er mange hundrede perleplader, fortæller Pia Abrahamsen.

Perlepladerne bliver solgt for mellem 10 og 30 kroner eller det beløb, køberen ønsker at donere.