Må vælge mellem de ældre – bruger sin dag på meget andet end pleje

- Det er hårdt arbejde, man render rigtig stærkt, og man giver afkald på meget. Du har skæve vagter og er væk fra familien.

- Jeg tror, at det ville betyde meget, hvis lønnen var bedre, så der er en kompensation for alt det, du giver afkald på, siger Anne Møller.

Men den unge sosu-assistent er - på trods af arbejdspres og en efter hendes mening for lav løn - glad for sit job og glad for at være på Funder Plejecenter.

- Jeg elsker at have med mennesker at gøre og få smil og tak og får at vide, at du har gjort en forskel for borgeren.