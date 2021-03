Louise blev svinet til på Facebook: - Tonen var meget ubehagelig og personlig

Louise Grandjean Laursen gjorde også sin Facebookside privat, fordi folk, hun ikke kendte, skrev personlige tilsvininger på hendes væg og som kommentarer til hendes private billeder.

- Det var meget ubehageligt, og jeg frygtede også, at nogle ville stoppe mig på gaden og sige noget, for der var simpelthen så mange kommentarer, men det var der heldigvis ingen, der gjorde, siger hun.

Flere afholder sig fra debatten

En ny Megafonmåling, som TV 2 har fået lavet, viser, at 68 procent af danskerne afholder sig fra at deltage i debatter og samtaler på sociale medier, fordi de synes, at tonen er for hård.

Det er en stigning siden 2016, hvor en lignende undersøgelse konkluderede, at 50 procent af danskerne ikke blander sig i debatten på grund af en for hård tone, skriver TV 2.

Syv procent af de adspurgte i den nye måling indrømmer, at de af og til kommenterer ting på sociale medier i en grov tone.