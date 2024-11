100 mand i aktion efter ulykke: Løse beslag på yderligere to radiatorer på skoler

I dag blev der så trykket på den store røde knap, og 100 mand blev altså sendt ud for at få et samlet overblik over de væghængte radiatorer, som hænger rundt om på kommunens bygninger og er monteret i meget forskellige konstruktioner.

Den var ellers allerede fejlmeldt, og kommunen blev i sidste uge advaret om, at et af de fire beslag hang løst. Alligevel havde man ikke spærret af for den.

Den væghængte radiator, som den otteårige dreng fik ned over sig, var cirka to meter høj og en meter bred.

Det sker, efter en otteårig dreng mandag blev offer for en ulykke, da en fejlmonteret, væghængt radiator på Trekløverskolen i Kjellerup faldt ned over ham.

- Det går okay, det gør det. Han har det okay, men han har ikke været i skole i dag.

- Jeg tænker ikke, vi har været for lidt opmærksomme. Men særligt på skoleområdet og daginstitutioner er der jo stor aktivitet med børn, som gør mere end det, de måske burde gøre. Og derfor får monteringer en lidt mere hårdhændet behandling. Så der skal vi have en særlig opmærksomhed.

Han fortæller, at ulykken har været en grim lærestreg, og at de nu vil sætte tingene mere i system, og lave årlige eller halvårlige risikovurderinger, ligesom de i afdelingen gør med så mange andre ting.

Selvom kommunen ifølge ejendomschef Allan Madsen var blevet gjort opmærksom på fejlen, så havde man altså vurderet, at sandsynligheden for, at der ville ske noget med radiatoren, ikke var til stede. Det sagde Allan Madsen til TV2 Østjylland tirsdag.

Fra skoleleder Peter Rasmussen lyder det, at hvis han bliver gjort opmærksom på, at der er noget galt, så sørger han for, at børnene ikke kan komme i nærheden af det.

- Havde vi vidst, der var noget med de radiatorer, så have vi selvfølgelig ikke lukket børn ind til det. Havde jeg vidst, der var en risiko, så havde vi naturligvis spærret af.

Står sammen

Noget godt har den triste situation dog bragt med sig, fortæller Peter Rasmussen.

- Jeg er meget taknemmelig overfor alle medarbejderne på skolen over, hvordan de har hjulpet og støttet i så kritisk en situation.

Skolelederen var selv til møde på en anden afdeling, da han blev ringet op om ulykken. Men allerede inden, han selv nåede frem, var flere pædagoger af egen drift kørt hen for at hjælpe med at passe børnene, mens lærere i SFO-tiden var løbet ind for at hjælpe.

- Det varmer en skoleleders hjerte, siger Peter Rasmussen.