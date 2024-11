Det handler om tryghed: Lokale betjente tester kropskameraer

Møder du i den kommende tid en motorcykelbetjent på de midtjyske veje, er der chance for, at du bliver filmet af et lille kamera på vedkommendes uniform.

Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi, der har besluttet at samle erfaringer med brug af krops- og hjelmkameraer.

Systemet skal testes af ni af de lokale betjente det kommende års tid.

- Vi er glade for at få lov til at arbejde med et nyt værktøj på uniformen. Forhåbentlig kan det lette en del af vores arbejde og samtidig styrke bevisførelsen i sagerne, siger Jørgen Christensen, der er leder af operativ færdsel hos Midt- og Vestjyllands Politi.

En gevinst for begge parter

For tre år siden blev der lavet et pilotprojekt, hvor man fik afklaret nogle ting omkring de juridiske retningslinjer ved brug af kameraerne.

Siden har politikredsene kunnet benytte krops- og hjelmkameraer, og flere kredse har brugt kropskameraer i forbindelse med større indsatser ved fodboldkampe eller demonstrationer.

Det, som sker nu, er en mere systematisk indsamling af erfaring, som Midt- og Vestjyllands Politi sammen med fire andre politikredse står for.

Det handler om at finde frem til fordele og ulemper både af teknisk karakter og i forhold til kameraets påvirkning på mødet mellem borgeren og politiet.

- Vi har valgt, at det er motorcykelbetjente, der skal prøve det. De arbejder meget alene, og vi skal have erfaringer med, om man kan bruge optagelserne som dokumentation i færdselssager. Det er et vilkår i politiarbejde, at der kan opstå en uoverensstemmelse mellem borgeren og betjenten, siger Jørgen Christensen til TV2 Østjylland.

Hvis et kropskamera kan være med til at forebygge eller nedtrappe en situation, skal det ses som en stor gevinst for både borgerne og politiet, mener han.