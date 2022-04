Lokal byggekonge sælger sit livsværk

Med "gennem længere tid" henviser René Birch til, at han for få år siden udvidede ejerskabet med flere kompetencer, som ifølge byggematadoren har fået virksomheden til at vokse til dobbelt størrelse.



Vil kun have plads ved bordenden

Ifølge Birch Ejendommes hjemmeside havde virksomheden i 2021 knap 300 medarbejdere, hvoraf de 170 er ansat på Birch Ejendommes kontor i Silkeborg.

- Jeg tog en beslutning for to et halvt år siden om at få nogle nye med, der kunne bringe os videre, og det er vi kommet. Salget er det bedste for virksomheden. Jeg fik os så langt, som jeg kunne, siger René Birch og uddyber, hvorfor han nu træder til side:



- Jeg er sådan en type, at enten sidder jeg for bordenden, eller også er jeg ikke med. Og nu skal de andre til. Det er nødvendigt nu.