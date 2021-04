Løsgængeren Lars Hansen er klar for SF

Ved siden af byrådsarbejdet arbejder Lars Hansen deltid på Vestas' lager i Hammel.

- Jeg er ikke en taburetrytter. Jeg er ikke i politik for pengene. Hvis man regner timelønnen ud for byrådsarbejdet, ville jeg tjene mere ved at arbejde mere på mit andet arbejde. For mig handler det om at gøre noget for andre mennesker og mit lokalområde, siger Lars Hansen.

Fordobling af SF

Med Lars Hansen med på holdet tæller SF nu fire medlemmer af byrådet - og dermed er partiet faktisk fordoblet i størrelse denne valgperiode. For et år siden skiftede Claus Løwe Klostergård fra Alternativet til SF, og nu har Lars Hansen så også sluttet sig til Hans Okholm og Bente Refslund.

I en pressemeddelelse kalder SF Lars Hansen for 'et dybt socialt indigneret menneske med et stort rødt hjerte, som banker heftigt for socialt sårbare mennesker.'

- Lars Hansen er en stærk stemme i den nordlige del af Silkeborg Kommune, hvor han sidst fik mange personlige stemmer, skriver partiet.