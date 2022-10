Ligahold er reddet fra konkurs med hjælp fra Superliga-klub

Silkeborg-Voel KFUM er ude af konkursfare.

Det oplyser direktør Jakob Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det har været en hård omgang, men det er en meget ihærdig indsats, der er blevet lagt af utrolig mange mennesker for at nå i mål, siger han.

Især klubbens hovedsponsor Jysk har spillet en stor rolle i overlevelsen. Også Superliga-klubben Silkeborg IF har hjulpet til og vil støtte med i alt 100.000 kroner over to år.



Håndboldklubben har været i økonomisk uføre og meddelte for en uge siden, at der manglede fem millioner kroner for at overleve.

Det er angiveligt især coronalån, der skulle betales tilbage, der har fået regnskabet til at glide.