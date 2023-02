Lenes elskede café reddet i sidste øjeblik - men ikke af kommunen

Der var lagt op til en trist sidste aften på Café på Vejen, der har åbent for sidste gang tirsdag aften. Men på sidste åbningsdag blev stedet reddet.

Bente Andersen har netop fået nyheden, da TV2 Østjylland fanger hende på telefonen tirsdag eftermiddag. - Jeg har lige hørt om det for fem minutter siden. Det er da fantastisk. Nu får vi et år mere, og så må vi se, siger hun. Hun er mor til 51-årige Lene Andersen, der er fast bruger af Café på Vejen, der er et værested for borgere med fysiske og psykiske handicap i Silkeborg. Men med kommunens nye budget stod stedet til at lukke på grund af besparelser. Til stor ærgrelse for Bente Andersen og hendes datter, der bor på et bosted med 11 andre borgere med handicap i Silkeborg.

Lene Andersen (tv.) med sin mor Bente Andersen i forældrenes hjem i Silkeborg.

Det fortalte hun tidligere i februar, da TV2 Østjylland besøgte dem i Silkeborg. Det er et spørgsmål om livskvalitet, lød det fra Bente Andersen. - De er ikke selv herre over deres situation og kan ikke bare selv gå i biografen eller ud at spise, som vi andre kan, siger Bente Andersen. Reddet på sidste dag Men tirsdag - på cafeens sidste dag - er stedet blevet reddet af private donorer, der har lagt 300.000 kroner for at Café på Vejen kan køre videre i et år.

Silkeborg IF’s breddeidrætsafdeling har doneret 25.000 kroner, og to anonyme donorer har givet henholdsvis 50.000 kroner og 225.000 kroner til driften, oplyser Silkeborg Kommune.

Bente Andersen glæder sig over donationerne, men kritiserer samtidig kommunen. - Jeg er glad for, at de gør det. Men jeg synes ikke, at det er fair, at private skal ind og finde de 300.000 kroner, der sikrer, at cafeen overlever i et år, siger hun.

I cafeen kan de 90 tilmeldte brugere hygge sig med banko, musik og hyggeligt samvær. Foto: Silkeborg Kommune