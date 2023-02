Lene mister snart en af sine sidste fornøjelser

Derfor har Café på Vejen for personer med et handicap hver tirsdag været en kærkommen afveksling for datteren, men den lukker nu per 1. marts.

- De er ikke selv herre over deres situation og kan ikke bare selv gå i biografen eller ud at spise, som vi andre kan, siger Bente Andersen.

- Vi er bevidste om forringelse

Det er Silkeborg Kommune, der har fundet sparekniven frem, og det går nu ud over Lene Andersens fristed.

- Vi er helt bevidste om, at det er en serviceforringelse. Så vi er naturligvis kede af det, men vi må stå på mål for, at vi har haft en politisk opgave på at finde nogle besparelser, siger formanden for socialudvalget, Mads Frandsen (V).

Tidligere har kommunen også skåret i de ferier, som Lene og andre med et handicap har kunnet komme på. Derfor mener Bente Andersen, at forholdene for datteren blive ringere og ringere.

- Jeg synes jo, at 300.000 kroner er smuler for at spare i kommunens budget, siger Bente Andersen.