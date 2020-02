Lastbil og bil i kollision – familie kørt på sygehuset

Ulvedalsvej nordvest for Silkeborg var i en periode efter uheldet spærret af. Foto: 24-7 News

Det kunne være gået helt galt, da en personbil og en lastbil onsdag aften omkring kl. 20.30 stødte sammen på Ulvedalsvej ved landsbyen Skræ nordvest for Silkeborg.



Efter uheldet blev familien i personbilen – to voksne og to børn – kørt på sygehuset.

- De blev kørt til tjek på sygehuset, men der skulle ikke være sket alvorlig personskade, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Rene Pagh, torsdag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.

Uheldet skete ikke langt fra Kjellerup nordvest for Silkeborg. Foto: Google Maps

Slap uden skrammer

Personbilen kom kørende i vestlig retning på Ulvedalsvej, og blinkede ifølge lastbilchaufføren, der kørte bagved, til højre.

- Han forklarer, at bilen så i stedet ender med at dreje til venstre, og så støder de to køretøjer sammen, fortæller Rene Pagh.

Om den forklaring er den rigtige, ved politiet på nuværende tidspunkt ikke, men nærmere undersøgelser fra uheldsstedet skal fastlægge den præcise årsag til uheldet.

Lastbilchaufføren slap fra sammenstødet uden fysiske skrammer.