Lars Larsens søn slipper tøjlerne i Jysk

Jacob Brunsborg er ikke længere bestyrelsesformand for Jysk A/S, der driver mere end 3000 boligudstyrsbutikker i 48 lande.

Brunsborg, der er søn af stifteren Lars Larsen, har ifølge cvr-registret og Detailwatch overladt posten til Jan Bøgh, der tidligere var administrerende direktør for Jysk.

Åse Andersson, der er kommunikationsdirektør hos Jysk, understreger dog over for B.T., at Brunsborg fortsat har det overordnede ansvar for hele Lars Larsen-koncernen med hovedsæde i Brabrand.

- Lars Larsen Group er, har altid været og vil altid være et familieejet selskab. Jacob Brunsborg står fortsat i spidsen som bestyrelsesformand for Lars Larsen Group og repræsenterer derigennem familien, siger hun i en skriftlig kommentar til B.T.

Jacob Brunsborg blev formand for Jysk i 2019, da hans far døde.

Mere end bare sengetøj

Jysk er klart det største forretningsben i Lars Larsen Group. Koncernen omfatter en række selskaber, hvoraf mange sælger boliginteriør.

Det gælder foruden Jysk også Bolia, Ilva og Sofacompany. Men også sushikæden Letz Sushi og golfresortet Himmerland er en del af koncernen.

Lars Larsen Group ejes af Jacob Brunsborg, søsteren Mette Brunsborg og Lars Larsens fire børnebørn.

Familien er Danmarks fjerderigeste med en formue på 48 milliarder kroner.