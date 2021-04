Længe ventet lyskryds vækker glæde hos både store og små

Rød mand stå, grøn mand gå. En vigtig huskeregel, som bliver nemmere at bruge for både store og små borgere i Sejs i fremtiden.

I dag kom der nemlig lys i krydset ved Borgdalsvej, Julsøvej og Tyttebærvej. Noget som borgerne har kæmpet for i lang tid - især på grund af den nærliggende skole og børnehave.

- Vi er meget glad for, at der kommer lys i krydset, for der kommer så mange biler især om morgenen og om eftermiddagen, siger Anders Olsen, souschef hos børnehaven Tyttebærhuset, til TV2 ØSTJYLLAND.

Krydset blev allerede etableret i 2019, men da togsignalet, der ligger som en del af krydset, først skulle udskiftes af Bane Danmark, blev lysreguleringen udskudt af flere omgange.

- Jeg frygter, at vi får en ulykke i det her kryds, fordi der ikke at sat lysregulering op, sagde Skoleleder på Sejs skole, Kristian Mikkelsen, d. 5. oktober 2020 til TV2 Østjylland.

Børne-rundkørsel og vaskehal

I dag blev så endelig dagen, hvor lyskrydset kunne tændes - og det hjalp børnehaven Tyttebærhuset med.