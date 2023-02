Kvinde fundet i god behold efter tip fra borger

En 27-årig kvinde blev lørdag morgen blevet meldt savnet af Midt- og Vestjyllands Politi.

Kvinden var fredag aften forsvundet fra et bosted nær Hinge Sø ved Kellerup, og der var i løbet af natten søgt efter hende med hunde og helikopter, oplyste vagtchef Ole Vanghøj til TV2 Østjylland.

Men omkring klokken 10 lørdag kunne man efter et tip afblæse eftersøgningen.

- Der er nogle gode borgere, der spotter, at hun kommer gående og tænker: Det er da hende, der er efterlyst. Efter omstændighederne har hun det godt, men hun er lidt afkølet. Der er koblet en læge på, siger vagtchefen.

Storm gav udfordringer

Stormen gav udfordringer i eftersøgningen, da man måtte vente med at sætte helikopteren i luften til vinden var aftaget i nat.



Det gjorde det heller ikke nemmere, at naturområdet ifølge en patrulje på stedet er let at fare vild i og svært fremkommeligt. Politiet håbede derfor, at kvinden havde søgt ly for stormen, og man opfordrede tidligere borgere til at tjekke skure og udhuse.

Den 27-årige nåede at være forsvundet i lidt over 12 timer.