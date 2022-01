Kvinde faldt fra 1. sal - samlever anholdt

Manden skal i løbet af lørdagen afhøres, fortæller vagtchefen omkring klokken 05 lørdag morgen.

Politiet håber at kunne fremstille manden i et grundlovsforhør med henblik på at få ham varetægtsfængslet.

Har afhørt vidner

Natten til lørdag fortalte vagtchefen, at der muligvis var tale om "husspektakelslignende forhold".

Politiet har i løbet af aftenen og natten afhørt vidner i området, ligesom det var et vidne, der anmeldte episoden fredag klokken 23 til politiet.