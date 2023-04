Kvinde dømt for at stjæle hemmeligheder

Der er tirsdag faldet dom i en særlig tyverisag ved Retten i Viborg.

Her er en 47-årig kvinde fra Silkeborg blevet idømt et års betinget fængsel for at have stjålet fra sin tidligere arbejdsgiver.

Men det er ikke et helt normalt tyveri, der er nemlig tale om tyveri af forretningshemmeligheder.

Tyveriet er sket, inden kvinden skiftede job. I den forbindelse har hun sendt 39 mails fra sin arbejdsmail til sig selv med vedhæftede dokumenter og filer fra virksomheden, som hun forlod.

Ført for lukkede døre

Blandt materialet var der oplysninger om produktionsudviklingsprocesser, strategi, kostpriser, salgspriser og navne på leverandører.

Kvinden har fået en straf på et års betinget fængsel med vilkår om 200 timers samfundstjeneste. Og den dom vækker glæde hos anklagemyndigheden.

- Jeg er tilfreds med dommen. Der er dømt fuldt i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand, siger specialanklager Ulrik Panduro i en pressemeddelelse.



Sagen har i retten været ført for lukkede døre, da der er tale om forretningshemmeligheder.