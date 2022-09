Kunderne vil have benzinbiler, men el er stadig billigere

FDM: Elbil kan bedst betale sig

Om det bedst kan betale sig at købe en elbil eller en benzinbil for tiden, kan Lars Thagaard ikke sige noget om.

- Det kan jeg ikke, for markedet kører op og ned for tiden.

Det kan til gengæld chefkonsulent i FDM, Ilyas Dogru.

- Vores beregninger viser, at selv i de her dage, hvor elprisen er tårnhøj, er det stadig billigere at eje en elbil end en benzinbil, siger Ilyas Dogru, der forklarer det med, at elbilen dels er meget energieffektiv, men at der også er færre serviceomkostninger på dem end på biler drevet af fossile brændsler.

- Og man skal også huske på, at en elbil har lavere værditab end en benzinbil har, siger Ilyas Dogru.

Når man opgør alle bilejerens udgifter til en bil inklusive forsikring, parkering og alle andre omkostninger forbundet med en bil, skal elprisen helt op at ramme otte-ni kroner, før det bedre kan betale sig at eje en benzinbil frem for en elbil, forklarer chefkonsulenten.