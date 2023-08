Kristian svømmer 12 kilometer til ære for sin afdøde mor

- Vi har gjort det her siden 2012, da min storebror første gang svømmede turen efter at have tabt et væddemål, fortæller Kristian Gøttler til TV2 Østjylland lørdag morgen, mens han sidder sammen med familien og spiser morgenmad.

Det gør han for at samle penge ind til Scleroseforeningen. I 2019 døde hans mor, Pernille, nemlig med sclerose, og derfor går hele overskuddet til foreningens arbejde med forskning og oplysning.

Det skal han, og i dag skal han så bevise over for sig selv og formentlig en masse tilskuere på Silkeborg-søerne, at der er noget om snakken.

Kristian Gøttler har svømmetrænet to gange om ugen siden februar, og hans form er "generelt ret god", hvis han selv skal sige det.

Billedet her er fra 2015, da brødrene Mads og Kristian Gøttler svømmede de 12 kilometer sammen.

Kampen endte 3-3, og så måtte Mads i søen. Det fortalte vi om dengang i juli 2021, som du kan se her .

Væddemålet, som storebror Mads tabte, handlede om en fodboldkamp i den engelske Premier League. Arsenal var foran med 3-0 og så ud til at vinde sikkert, og Mads Gøttler sagde til en kammerat, at han ville svømme fra Himmelbjerget til slusen ved havnen, hvor Hjejlen lægger til, hvis Arsenal ikke vandt.

Med til historien hører, at den kammerat, som Mads indgik væddemålet med, kort forinden havde været ude for en ulykke, hvor han efter en bytur faldt ned på jernbaneskinnerne ved Nørreport Station i København. Det resulterede i, at han fik amputeret sit ene ben.

- Mads kunne ikke rigtigt løbe fra det væddemål, han havde indgået, når der sad en kammerat ved siden af og manglede et ben. Så han holdt ord og gennemførte svømmeturen.

Stor opbakning fra erhvervslivet

Ideen om samtidig at indsamle penge til et godt formål opstod, og svømmeturen blev en tradition, som de to brødre på skift har deltaget i med følgeskab af masser af venner og andre interesserede, som er med i både eller venter på havnen.

- Og så har vi igennem årene oplevet en dejlig, stor opbakning fra lokale erhvervsdrivende, der donerer ting, som vi udlodder i et lotteri til den private havefest, vi holder om aftenen hjemme hos min far. Pengene derfra går også til Scleroseforeningen, siger Kristian Gøttler.

Én af de store bidragsydere er fodboldklubben Silkeborg IF, der blandt andet har givet aflagte spilletrøjer med autografer og et par målmandshandsker.

- Lige nu glæder jeg mig til at komme ud til søen. Jeg har trænet godt op til det, og jeg føler mig klar, selv om jeg da godt kan mærke, at alderen begynder at kunne mærkes. Der skal ske noget uforudset, hvis ikke jeg gennemfører, siger Kristian Gøttler.

Interesserede kan se Kristian Gøttler ankomme til havnen i Silkeborg omkring det sted, hvor Hjejleselskabets både ligger. Det er ved rundkørslen Sejsvej-Århusvej klokken cirka 14.15.