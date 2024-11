Ulovligt høje priser: Elværk dømt for karteldannelse

Et kartel bestående af virksomheden Effekthandel og otte kraftvarmeværker i Vestdanmark - blandt andre Silkeborg Forsyning - har i mindst to år påvirket auktioner på el med det formål at hæve priserne.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi står i den her situation, siger formand for økonomiudvalget og borgmester i Silkeborg Kommune, Helle Gade.

Køberen af reservekapaciteten, som blev solgt på auktionerne, var det statsejede Energinet. Energinet har beregnet, at kartellet i snit fik priserne i 2020 til at stige til 68 kr./MW fra en normalpris på 5 kr./MW. Ifølge Energinet har kartellet således kostet Energinet ekstra 22 millioner kroner alene i 2020.

Et kartel har påvirket auktioner over el-reservekapacitet i Vestdanmark med det formål at hæve priserne. Kartellet har eksisteret i mindst to år, og det kan have haft betydning for auktionerne, som afholdes digitalt en gang i timen.

- Derfor valgte jeg sammen med byrådet at indsætte en ny, mere professionel bestyrelse i Silkeborg Forsyning, netop for at få orden i de ting, der lå, fortæller hun.

Energinet har lavet en beregning, der viser, at kartellet i snit fik priserne i 2020 til at stige til 68 kroner per MW fra en normalpris på 5 kroner per MW.

Ifølge Energinet har kartellet således kostet Energinet ekstra 22 millioner kroner alene i 2020.

Helle Gade har gode ting at sige om den nye bestyrelse.

- De har håndteret det meget professionelt, den opbakning skal de have, siger hun.

Pris på ulovligheder?

Konkurrenceankenævnet har endnu ikke taget stilling til en eventuel bøde, da sagen går videre til Sø- og Handelsretten, som skal afgøre bødens størrelse og omfang.

Så længe, der ikke ligger en afgørelse fra retten, ønsker Helle Gade ikke at kommentere på, hvem der ender med at betale.

Bestyrelsen fra Silkeborg Forsyning har tidligere meldt ud, at Silkeborg Varme havde ingen intention om at bryde reglerne.

På sin hjemmeside forsvarer energiselskabet sig yderligere med, at Effekthandels advokat oplyste, at ordningen ikke ”gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder.”

Silkeborg Forsyning ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, da den ikke er afsluttet.