Kommunens planer om at spolere "grøn perle" møder modstand

Delte politikere

Også et par politikere deltog i dagens arrangement for at blive klogere på området, inden besluttes noget i byrådssalen.

- Jeg bliver påvirket af det her og synes, det er super interessant. Det er et skønt område, vi er ude at kigge i, men jeg kan ikke sige ja eller nej efter sådan en gåtur, lyder det fra byrådsmedlem Morten Hæk (K).

Ifølge Enhedslistens Peter Sig er der ikke længere grundlag for at lave boliger på området, da de er betinget af adgang via Gødvad Kirkevej, men det er ikke længere en mulighed på grund af fredninger.