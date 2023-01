Kommune slukker lyset: Gitte frygter for hendes søns sikkerhed

Gitte Christensen sender hver dag sin søn afsted på cykel mod Dybkjærskolen på Arendalsvej i Silkeborg. Men det kan snart være slut.

Vejen er nemlig en af dem, der snart mister sin gadebelysning i en spareøvelse i Silkeborg Kommune.

For at få budgettet for 2023 til at hænge sammen skal der findes besparelser på en million kroner på gadebelysning, og den nemmeste måde at gøre det, er ved at slukke lyset der, hvor der er flest gadelamper i samme område.

Det gælder blandt andet på Arendalsvej og andre veje i kommunen, der ligger tæt på skoler og andre institutioner.

- Jeg frygter, at han bliver kørt ned. Det er frygten, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere end 100 kommentarer

Den tanke sidder hun langtfra alene med. På Silkeborg Kommunes Facebookside har mere end hundrede borgere kommenteret på et opslag om de slukkede gadelamper.

Her deler mange den samme frygt for deres børn, der cykler til og fra skole.

'Planlagt slukket vejbelysning døgnet rundt på bla. Arendalsvej og Oslovej, hvor der færdes mange skoleelever og gymnasieelever samt børn og unge der går til sport osv eftermiddag og aften,' skriver en bruger.

En anden har samme kritik:

'Silkeborg Kommune hvad er rationalet i at I slukker lyset på en række skoleveje? Vores små cyklister er i forvejen udsatte i mørke og regn, selvom de har lys på deres cykler. Det er simpelthen at spille hasard med sikkerheden.'

Gitte Christensen mener, byrådet i Silkeborg skal finde en måde at bevare belysningen på. I hvert fald i de timer, hvor skolebørnene færdes til skole i de mørke morgentimer.

- Problemet er, at det i forvejen er en trafikeret vej, hvor bilerne kører hurtigt, og der er i forvejen temmelig mørkt. Jeg er bange for, han bliver overset, selvom han har lys på, når han skal krydse vejen, siger hun.



Frygter for elever

Ikke langt derfra på Oslovej ligger Silkeborg Gymnasium med 1500 elever, der skal til og fra skole. Skolens rektor deler Gitte Christensens bekymring for byrådets beslutning.

- Det (frygten, red.) er jo, at en elev bliver kørt ned, siger rektor Tina Mikkelsen.

Hun er særligt bekymret for morgentrafikken ved skolen.

- Der er biler, der er busser, der er cykler og fodgængere, og hvis der ikke er lys, så er det bekymrende, siger Tina Mikkelsen.

Hun håber også, at lyset kan blive tændt i morgentimerne, når eleverne skal i skole.

Kan ikke lade sig gøre

Men den model afviser Jan Beck-Nielsen, Nye Borgerlige, der er medlem af Plan- og Vejudvalget. Han forklarer, at systemet er både fintfølende og avanceret.

- Det er meget farligt at tænde og slukke sådan et anlæg, for så er der risiko for, at det går i stykker, siger han.

Han anerkender den frygt, mange forældre og rektor Tina Mikkelsen giver udtryk for. Men gadebelysning er blot en service fra kommunens side, der kan skæres i, når der mangler penge i kassen.

- Jeg kan sagtens forstå det. Men det er en opgave, vi har fået på os. Det er enigt byråd, der har valgt at sige, at vi skal skære ned på servicen. Gade- og vejbelysning er ikke lovpligtigt, det er en service, og nu skærer vi 15-20 procent af den service, og jeg kan sagtens forstå, at der er nogle forældre, der er bekymret, men det er en opgave, vi har taget på os, siger han.