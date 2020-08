Kommune skrider ind: 40 børn sendt i isolation og to plejecentre lukker for besøg

40 børn og fire medarbejdere fra en daginstitution er sendt i selvisolation, indtil de kan påvise en negativ coronatest. Ligeledes har to plejecentre lukket for besøg, mens de venter på testresultater. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Henover weekenden har Silkeborg Kommune konstateret 24 nye tilfælde af coronasmittede.

Fredag var der 148 smittede i kommunen. Det tal er mandag steget til 172. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

I Jylland er det kun Aarhus Kommune, der overgår Silkeborg Kommune, der fortsat er den næsthårdest ramte kommune i Jylland, når det gælder antal smittede per 100.000 indbyggere.

Det har derfor fået kommunen til at igangsætte en række restriktioner, da der blandt både børn og ældre i byen er konstateret smitte henover weekenden.

Plejecentre lukker for besøg

På plejecenter Sandgårdsparken i Kjellerup er en pårørende til en beboer blevet testet positiv for COVID-19.

Ligeledes har en medarbejder på plejecentret Marienlund været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for COVID-19.

Ud fra et forsigtighedsprincip indfører vi nu, at man ikke længere kan komme på besøg inden døre. Hans Mogensen, kommunikationschef, Silkeborg Kommune

Derfor indføres der nu en række restriktioner på de to plejecentre, indtil beboere kan påvise negative coronatests.

- Ud fra et forsigtighedsprincip indfører vi nu, at man ikke længere kan komme på besøg inden døre, men kun udendørs, og så tester vi alle beboere og medarbejdere og indsætter ekstra rengøring, siger kommunikationschef i Silkeborg Kommune, Hans Mogensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Restriktionerne gælder begge plejecentre. Ifølge Silkeborg Kommune er ingen beboere eller medarbejdere konstateret smittet på nuværende tidspunkt.

På plejecentret Sandgårdsparken er den pågældende beboer, hvis pårørende var testet positiv, isoleret i sit hjem indtil en test viser, at beboeren ikke er smittet.

Daginstitution ramt

Efter at et barn i weekenden er blevet testet positiv for COVID-19 er 40 børn og fire medarbejdere i daginstitutionen Børnehuset Søholt i Alderslyst i Silkeborg by blevet sendt hjem i selvisolation, indtil de kan påvise en coronatest, der er negativ.

Daginstitutionen ligger tæt på det område ved Lupinvej og Resedavej, hvor der er konstateret et mikroudbrud af coronasmitte.

02:13 VIDEO: Ægteparret Lise og Jørgen Schaldemose så dagligt hinanden udenfor plejehjemmet Sifsgård i Aarhus, hvor Jørgen bor. De ventede i lang tid utålmodigt på, at Lise måtte besøge sin mand indendørs. Indslaget er fra d. 10. juni 2020. Luk video

Ifølge Silkeborg Kommune har man efter meldingen om det smittede barn opsporet hvilke andre børn og medarbejdere, som det smittede barn har været i kontakt med.

- Vi har også flere skoler, hvor vi får meldinger om børn, der er testet positiv. Men de berørte børn har altså ikke været i skole i dag, fortæller Hans Mogensen.

Udbrud i boligblokke

Krisestaben i Silkeborg Kommune kunne torsdag i sidste uge konstatere, at flere borgere i boligområdet ved Resedavej og Lupinvej i Silkeborg by er testet positive for smitte med coronavirus.

Kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed aftalte derfor med Region Midtjylland, at der skulle opsættes en test-bil i området.

På grund af den store tilstrømning til det mobile testcenter ved beboerhuset på Kejlstrupvej 51 i Silkeborg by har man valgt at forlænge perioden, så testcenteret også er åbent fra mandag til fredag i denne uge.

Alle kan derfor komme forbi og blive testet mandag til fredag fra 9-15

Klokken 14 mandag eftermiddag holder krisestaben i Silkeborg Kommune møde, hvorefter de bringer en ny opdatering på corona-situationen i kommunen.